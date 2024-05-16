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15:23, 16 мая 2024Экономика

Пассажирам автобуса пришлось ехать стоя на сиденьях из-за сильнейшего ливня

Улицы Милана затопило после сильных дождей

Город Милан в Италии затопило из-за сильных дождей. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Сильный дождь в Милане идет три дня подряд. В результате обильных осадков река Ламбро вышла из берегов, а улицы города, а также некоторые здания, в том числе магазины, оказались залиты водой. Из-за непогоды также упало несколько деревьев.

Ливни вызвали затруднения и в работе транспорта — маршруты некоторых автобусов пришлось изменить, а движение по некоторым мостам ограничить. На записи, сделанной местной жительницей, можно увидеть, как вода хлынула в автобус через дверь, которая не выдержала натиска стихии. В результате испуганные пассажиры решили продолжить поездку стоя на своих сиденьях. Помимо этого, многим машинам пришлось ехать по улицам наполовину погруженными в воду. Ливни в Милане также привели к отключению электричества у некоторых потребителей.

Ранее в мае очевидцы сняли на видео апокалиптические молнии во время урагана в Дубае (ОАЭ).

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      Полина Кислицына
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