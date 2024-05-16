Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 16 мая 2024Мир

Макрона уличили в ядерном блефе

Politico: Макрон переоценивает ядерные силы сдерживания Франции

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон переоценивает силы ядерного сдерживания своей страны, говоря о способности Парижа защитить Европу. Об этом в статье для американского журнала Politico сообщил почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Вятт.

«Без США у Европы просто не было бы возможности ответить на применение Россией тактического ядерного оружия», — уличил президента в блефе ученый, отметив, что ядерных арсеналов Франции и Великобритании достаточно лишь для того, чтобы защитить только свои собственные территории от потенциального удара России.

Ранее французский эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик заявил, что Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «На всех направлениях идет наступление». Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО и своих задачах на новом посту

      Подсчитаны доходы Парижа от Олимпиады-2024

      Голый мужчина напал на людей в центре российского города и поплатился

      Россиянам назвали неожиданные причины мурашек

      Врач перечислила доступные продукты для повышения выносливости

      50-летняя Кейт Бекинсейл оголила грудь на камеру

      Украинский военный сравнил бои в Волчанске с ситуацией в Артемовске

      Предотвращена новая атака на Россию со стороны Украины

      Опубликовано видео с российскими военными на въезде в Волчанск

      Макрона уличили в ядерном блефе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше