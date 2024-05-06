Во Франции назвали ядерные учения России предупреждением НАТО

Аналитик Фенуик назвал ядерные учения России предупреждением НАТО

Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине, считает эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик. Об этом он заявил в эфире французского канала LCI.

«Учения адресованы всей контактной группе "Рамштайн", иными словами — тем странам, которые поддерживают Украину политически, финансово и военными методами», — сказал аналитик.

Он добавил, что таким образом президент России Владимир Путин предупреждает президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Эстонии Каю Каллас, самого президента Украины Владимира Зеленского и других.

6 мая российский лидер поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации, объяснили в Минобороны.