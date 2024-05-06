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21:27, 6 мая 2024Мир

Во Франции назвали ядерные учения России предупреждением НАТО

Аналитик Фенуик назвал ядерные учения России предупреждением НАТО

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине, считает эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик. Об этом он заявил в эфире французского канала LCI.

«Учения адресованы всей контактной группе "Рамштайн", иными словами — тем странам, которые поддерживают Украину политически, финансово и военными методами», — сказал аналитик.

Он добавил, что таким образом президент России Владимир Путин предупреждает президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Эстонии Каю Каллас, самого президента Украины Владимира Зеленского и других.

6 мая российский лидер поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации, объяснили в Минобороны.

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      Сергей Грехов
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