Во Франции назвали ядерные учения России предупреждением НАТО
Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине, считает эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик. Об этом он заявил в эфире французского канала LCI.
«Учения адресованы всей контактной группе "Рамштайн", иными словами — тем странам, которые поддерживают Украину политически, финансово и военными методами», — сказал аналитик.
Он добавил, что таким образом президент России Владимир Путин предупреждает президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Эстонии Каю Каллас, самого президента Украины Владимира Зеленского и других.
6 мая российский лидер поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации, объяснили в Минобороны.