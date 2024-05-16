Актриса Стрип вспомнила о съемках в постельной сцене рядом с дикими животными

Голливудская актриса Мерил Стрип вспомнила о съемках в опасной постельной сцене во время работы над фильмом «Из Африки». Слова звезды приводит People.

Стрип рассказала, что съемки интимной сцены с ее коллегой Робертом Редфордом проходили в реке рядом с дикими животными. «Бегемоты разгуливали поодаль. Не помню, показали ли это в фильме. Но я знала об этом», — отметила она.

Актриса подчеркнула, что животные могли наброситься на съемочную группу. Она также вспомнила, что для съемок в Кению специально было завезены львы. Несмотря на то что актерам говорили, что животные ручные, это было не так.

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