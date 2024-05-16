Министр обороны Словакии заявил о серьезности состояния Фицо

Глава МО Словакии Калиняк: состояние Фицо все еще очень серьезное из-за ранений

Врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, но ситуация все еще очень серьезная. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк, сообщает РИА Новости.

«В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние, в эти минуты проводятся дальнейшие действия, которые должны улучшить его состояние. Ситуация действительно серьезная», — уточнил глава оборонного ведомства.

По словам министра, состояние словацкого премьера тяжелое из-за сложности полученных им в ходе нападения ранений. Он также поблагодарил медицинских работников, которые боролись за жизнь политика.

Ранее заместитель министра охраны окружающей среды республики Филип Куффа также прокомментировал последствия операции Фицо. Он отметил, что состояние премьер-министра стабильное.