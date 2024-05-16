В Словакии сообщили о стабилизации состояния премьер-министра после операции

Премьер-министр Словакии Фицо находится в стабильном состоянии после операции

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо находится в стабильном состоянии после операции. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил заместитель министра охраны окружающей среды республики Филип Куффа.

«Согласно последней информации, состояние премьер-министра Роберта Фицо стабильное», — написал член правительства.

15 мая мужчина пять раз выстрелил из пистолета в главу словацкого кабмина. Политик получил многочисленные ранения в живот, руки, ноги и был доставлен в больницу, где ему провели почти четырехчасовую операцию.

Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как сообщил преступник, он пошел на преступление из-за несогласия с действиями правительства, направленными на ограничение свободы СМИ.