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12:49, 16 мая 2024Экономика

Мировым запасам какао предрекли исчезновение

Bloomberg: мировые запасы какао могут иссякнуть из-за нестабильной погоды

Фото: Etty Fidele / Unsplash

Мировые запасы какао могут иссякнуть из-за нестабильной погоды. Исчезновение ингредиента для изготовления шоколада предрек основатель Andurand Capital Management Пьер Андюран, его цитирует Bloomberg.

По словам менеджера хедж-фонда, из-за плохой погоды, изменения климата, нехватки удобрений и вспышек болезней, которые поражают какао, он не видит возможностей для дальнейшего увеличения производства и решения проблемы его дефицита. Если погода не улучшится, фьючерсы на какао могут подскочить более чем до 20 тысяч долларов уже в 2024 году, заявил он.

«У нас огромный дефицит предложения. Мы видим падение производства на 17 процентов. Большинство аналитиков прогнозируют снижение на 11 процентов, но это потому, что они, как правило, очень консервативны. Мы находимся в ситуации, когда у нас фактически могут полностью закончиться запасы», — пояснил Андюран.

Из-за дефицита в Гане и Кот-д'Ивуаре структурное давление на отрасль сохранится. Сейчас крупные производители шоколада предпринимают попытки компенсировать рост цен за счет сокращения ассортимента или использования какао более низкого качества и других заменителей.

Российские кондитеры уже предупредили торговые сети о том, что из-за рекордного подорожания какао собираются поднять цены на 10-20 процентов. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков объяснил, что фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости продукции и более не могут удерживать цены за счет сделанных запасов. Одни производители готовы увеличить цены сразу, другие стремятся корректировать их плавно.

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      Вячеслав Агапов
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