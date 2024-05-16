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16:46, 16 мая 2024Экономика

Московский пенсионер поверил лжеброкерам и лишился квартиры

Житель Москвы лишился квартиры за 12,5 миллиона рублей из-за мошенников

Фото: Sweet Life / Unsplash

77-летний москвич потерял квартиру стоимостью 12,5 миллиона рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Мужчина увидел рекламу о дополнительном и легком заработке, подходящем даже для пенсионеров, после чего позвонил по указанному номеру. Лжеброкеры убедили его «инвестировать» в криптовалюту. Они отправили пенсионеру ссылку на мошеннический сайт и продиктовали номера счетов, куда было необходимо вносить деньги для начала торгов. Отмечается, что практически все счета были открыты на имена различных физических лиц, но это не смутило мужчину — он перевел мошенникам все свои деньги.

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Затем лжеброкеры отправляли пенсионеру различные интернет-ссылки, убеждая его в высокой доходности якобы проведенных сделок. Потом мошенники потребовали еще денег — для торгов, которые начнутся в ближайшее время. Пенсионер хотел взять кредит, но ему отказали. В результате он отправил аферистам фото документов квартиры, паспорта и страхового номера индивидуального лицевого счета (ИНН). По инструкции злоумышленников мужчина продал квартиру и передал полученные деньги курьеру.

Ранее жительница Москвы пожаловалась на бригадира, который начал шантажировать ее тухлыми яйцами, якобы спрятанными в стене после ремонта. Так мужчина мстил ей после увольнения за плохо сделанную работу.

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      Мария Черкасова
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