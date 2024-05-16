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10:30, 16 мая 2024Экономика

Москвичи бросились скупать квартиры в ипотеку

Эксперт Сырцов: доля ипотечных сделок в Москве выросла до 69 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В апреле 2024 года жители Москвы бросились покупать квартиры в ипотеку — доля сделок с привлечением кредитов в старых границах столицы выросла на два процентных пункта, до 69 процентов. Такие данные приводит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.ru».

На рынке Новой Москвы доля ипотечных сделок выросла на один процентный пункт, до 81 процента. Эксперт отметил, что в начале года интерес к покупке жилья с привлечением кредитов резко просел, но сейчас он немного подрос.

«Это связано прежде всего с тем, что клиенты спешат воспользоваться льготной и IT-ипотекой до их сворачивания, оформляют семейную ипотеку, опасаясь ужесточения условий, а также пользуются выгодными траншевыми и аккредитивными программами, которые вошли в арсенал продуктов многих застройщиков», — рассказал Сырцов.

Ранее риелторы отметили, что цены на новостройки в Москве начали падать из-за того, что ипотека стала недоступна для многих россиян. Эксперты считают, что на снижение стоимости первичного жилья повлиял и рынок «вторички» — сделки на нем практически приостановились, из-за чего средства прекратили перетекать в рынок новостроек.

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      Нина Ташевская
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