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20:48, 16 мая 2024Из жизни

Мужчина застал жену с любовником и откусил ему часть уха

В Таиланде мужчина откусил часть уха любовнику жены

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Таиланде мужчина, заставший жену с любовником, откусил ему часть уха. Об этом пишет Thaiger.

Мужчина из тайской провинции Чонбури узнал, что его беременная жена изменяла ему раньше. Он выяснил, что любовника его супруги зовут Софон, и договорился встретиться с ним на рынке, чтобы разобраться в ситуации. Оба мужчины привели на встречу своих друзей. Разговор между ними быстро превратился в потасовку.

Мужчина рассказал, что во время драки Софон несколько раз ударил его стеклянной бутылкой по голове. Он не знал, как защититься, поэтому укусил нападавшего за ухо. Софону оказали первую помощь и доставили в больницу. Информации о его состоянии пока нет.

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Полиция еще не предъявила обвинения участникам драки, так как сначала планирует допросить всех мужчин и беременную женщину, которая стала причиной ссоры.

Ранее сообщалось, что мужчина в Индии застал жену с двумя любовниками в номере отеля. Он подал на супругу в суд.

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      Юлия Юткина
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