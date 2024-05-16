Мужчина застал жену с любовником и откусил ему часть уха

В Таиланде мужчина откусил часть уха любовнику жены

В Таиланде мужчина, заставший жену с любовником, откусил ему часть уха. Об этом пишет Thaiger.

Мужчина из тайской провинции Чонбури узнал, что его беременная жена изменяла ему раньше. Он выяснил, что любовника его супруги зовут Софон, и договорился встретиться с ним на рынке, чтобы разобраться в ситуации. Оба мужчины привели на встречу своих друзей. Разговор между ними быстро превратился в потасовку.

Мужчина рассказал, что во время драки Софон несколько раз ударил его стеклянной бутылкой по голове. Он не знал, как защититься, поэтому укусил нападавшего за ухо. Софону оказали первую помощь и доставили в больницу. Информации о его состоянии пока нет.

Полиция еще не предъявила обвинения участникам драки, так как сначала планирует допросить всех мужчин и беременную женщину, которая стала причиной ссоры.

Ранее сообщалось, что мужчина в Индии застал жену с двумя любовниками в номере отеля. Он подал на супругу в суд.