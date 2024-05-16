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15:12, 16 мая 2024Мир

МВД Словакии назвало стрелявшего в Фицо «волком-одиночкой»

Reuters: глава МВД Словакии заявил, что стрелявший в Фицо был волком-одиночкой

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель Юрай Цинтула не состоял ни в каких радикальных группировках и был «волком-одиночкой» (англ. lone wolf terrorist), заявил глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток. Его цитирует Reuters.

«Это волк-одиночка, который сам радикализировался после президентских выборов», — сказал глава ведомства.

Шутай Эшток также сообщил, что Цинтула выступал против прекращения правительством военных поставок Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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