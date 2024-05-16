Стрелявший в премьера Словакии поддерживал поставки оружия Киеву

Стрелявший в премьера Словакии Фицо поддерживал поставки оружия Киеву

Выстреливший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула выступал против прекращения правительством военных поставок Киеву. Об этом заявил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток, передает РИА Новости.

«Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета — это были причины, которые назвал подозреваемый, почему он не согласен с правительством и почему он решил действовать таким образом», — рассказал глава силового ведомства.

Ранее Цинтула заявил, что не желал Фицо при нападении летального исхода, а хотел лишь ранить его. По версии следствия, злоумышленник пошел на преступление из-за несогласия с политикой действующей власти.