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14:00, 16 мая 2024Мир

Стрелявший в премьера Словакии заявил о цели своего нападения

Стрелявший в премьера Словакии Фицо заявил о нежелании летального исхода

Фото: News Agency of the Slovak Republic / Globallookpress.com

Совершивший вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула заявил о нежелании летального исхода. Об этом сообщает телеканал Markiza.

«Обвиняемый сказал, что не хотел летального исхода для премьер-министра, а стремился лишь ранить его. У мужчины было разрешение на оружие», — передает телеканал.

По версии следствия, злоумышленник пошел на преступление из-за несогласия с политикой действующей власти.

Ранее полиция Словакии предъявила обвинения Цинтуле в попытке лишить жизни премьера страны. Следователь Национального агентства по уголовным делам обвинил писателя в нападении из мести. Отмечается, что нападавшему грозит от 25 лет заключения свободы до пожизненного срока.

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      Дарья Устьянцева
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