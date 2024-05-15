Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 15 мая 2024Мир

Стали известны мотивы покушения на премьера Словакии Фицо

TA3: покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам. Об этом сообщается в эфире телеканала TA3.

Во время трансляции злоумышленник, выстреливший в Фицо, заявил, что не согласен с его политикой.

В премьера Фицо выстрелили возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик был ранен в живот, руку и ногу. У него также началось кровоизлияние в брюшную полость, которое врачи пока не могут остановить.

Ранее в МИД России осудили нападение на премьера Словакии Фицо и пожелали главе словацкого правительства скорейшего выздоровления.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Словакии в тяжелом состоянии после покушения. Кто стрелял в него?

      В московской школе опровергли информацию о массовом отравлении учеников

      Российский бизнесмен сорвал сроки при строительстве школ и попал под статью

      46-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

      Футболисты избили семью отдыхающих в российском городе

      Стало известно о бизнесе предполагаемого взяткодателя по делу генерала Кузнецова

      Россиян предупредили о подорожании отдыха в одном популярном у туристов регионе

      Стали известны мотивы покушения на премьера Словакии Фицо

      Россиянин увидел вещий сон и выиграл 50 миллионов рублей в лотерею

      Власти Словакии рассказали о ходе операции Фицо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше