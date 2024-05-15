Стали известны мотивы покушения на премьера Словакии Фицо

TA3: покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам. Об этом сообщается в эфире телеканала TA3.

Во время трансляции злоумышленник, выстреливший в Фицо, заявил, что не согласен с его политикой.

В премьера Фицо выстрелили возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик был ранен в живот, руку и ногу. У него также началось кровоизлияние в брюшную полость, которое врачи пока не могут остановить.

Ранее в МИД России осудили нападение на премьера Словакии Фицо и пожелали главе словацкого правительства скорейшего выздоровления.