В МИД России высказались о нападении на премьера Словакии

Захарова: Россия решительно осуждает нападение на премьера Словакии Фицо

Россия решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дипломат также пожелала главе словацкого правительства скорейшего выздоровления.

«Мы знаем его как друга России, который в это драматическое, историческое время, в переломный, наверное, можно так сказать, момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом коллективного Запада», — высказалась представитель российского МИД.

Ранее в премьера Фицо выстрелили возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик был ранен в живот, руку и ногу. У него также началось кровоизлияние в брюшную полость, которое врачи пока не могут остановить.