Полиция Словакии обвинила стрелявшего в Фицо писателя в попытке убийства
Полиция Словакии предъявила обвинения стрелявшему в премьер-министра республики Роберта Фицо писателю Юраю Цинтуле. Об этом сообщает телеканал Noviny.
Следователь Национального агентства по уголовным делам обвинил Цинтулу в попытке умышленного убийства из мести. Отмечается, что нападавшему грозит от 25 лет заключения свободы до пожизненного срока.
Сотрудники полиции и судмедэксперты обыскали место преступления и собрали улики. Эксперты с помощью 3D-сканера проверили не только место нападения, но и прилегающую территорию. Они также забрали сотовый телефон стрелка из машины, на которой тот приехал в Гандлову.
Отмечается, что Цинтула признал, что планировал причинить вред премьер-министру, но не сказал, что хотел его убить.
Ранее глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо. По его словам, нападение было совершено по политическим мотивам.