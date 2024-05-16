Полиция Словакии обвинила стрелявшего в Фицо писателя в попытке убийства

Noviny: полиция Словакии предъявила обвинения стрелявшему в Фицо писателю

Полиция Словакии предъявила обвинения стрелявшему в премьер-министра республики Роберта Фицо писателю Юраю Цинтуле. Об этом сообщает телеканал Noviny.

Следователь Национального агентства по уголовным делам обвинил Цинтулу в попытке умышленного убийства из мести. Отмечается, что нападавшему грозит от 25 лет заключения свободы до пожизненного срока.

Сотрудники полиции и судмедэксперты обыскали место преступления и собрали улики. Эксперты с помощью 3D-сканера проверили не только место нападения, но и прилегающую территорию. Они также забрали сотовый телефон стрелка из машины, на которой тот приехал в Гандлову.

Отмечается, что Цинтула признал, что планировал причинить вред премьер-министру, но не сказал, что хотел его убить.

Ранее глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо. По его словам, нападение было совершено по политическим мотивам.