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15:19, 16 мая 2024Интернет и СМИ

На поездку Путина в Китай обратили внимание ведущие мировые СМИ

РГ: визит Путина в Китай привлек внимание СМИ по всему миру

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Китай привлек внимание ведущих мировых СМИ. Об этом пишет «Российская газета».

В частности, американский телеканал CNN отметил сближение Москвы и Пекина, на которое руководители стран пошли, судя по всему, в свете серьезных трений с Западом. Журналисты обратили внимание, что поездка Путина в китайскую столицу стала первой после его инаугурации. Немецкое издание Tagesspiegel приводит цитату председателя КНР Си Цзиньпиня о том, что китайско-российские отношения «выдержали испытание меняющимся международным ландшафтом».

«Китай и Россия выступают за многополярное устройство мира, не признают однополярную гегемонию и продолжают продвигать экономическую глобализацию», — заявил профессор Университета Китайской академии общественных наук Ли Юнцюань в интервью официальному изданию Коммунистической партии Китая «Жэнминь Жибао».

Гонконгская газета South China Morning Post, в свою очередь, отмечает, что перед Китаем встал выбор: сотрудничать с Западом или продолжать поддерживать Москву. Опрошенные журналистами эксперты склоняются к тому, что Пекин не пойдет на серьезные уступки на фоне давления со стороны Вашингтона.

Тем временем Россия и Китай договорились углублять сотрудничество в сфере обороны и расширять двусторонние военные учения. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина.

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      Олег Давыдов
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