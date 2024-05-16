Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 16 мая 2024Мир

Россия и Китай договорились расширять военное сотрудничество

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять военное сотрудничество России и Китая

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Россия и Китай договорились углублять сотрудничество в сфере обороны и расширять двусторонние военные учения. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Текст документа приводится на сайте Кремля.

«Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования», — говорится в коммюнике.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму хотели устроить взрыв на железной дороге. Исполнителей теракта завербовала военная разведка Украины

      В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

      В России отреагировали на поездку Зеленского в Харьков

      Неизвестные организовали наркошоп на одном из мемориалов в Москве

      В МИД России прокомментировали приостановку финансирования ОДКБ Арменией

      Россия и Китай договорились расширять военное сотрудничество

      Мантуров высказался о поставках Aurus в Китай

      Женщина попыталась провезти в Россию изделия из бивней мамонта под юбкой

      Российским туристам стали чаще отказывать в шенгенской визе

      Актер из сериала «Папины дочки» пропал в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше