Россия и Китай договорились расширять военное сотрудничество

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять военное сотрудничество России и Китая

Россия и Китай договорились углублять сотрудничество в сфере обороны и расширять двусторонние военные учения. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Текст документа приводится на сайте Кремля.

«Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования», — говорится в коммюнике.