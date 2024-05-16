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14:38, 16 мая 2024Бывший СССР

На Украине придумали новый способ отслеживания уклонистов

ТСН: на Украине будут отслеживать призывников по VIN-коду в военном билете

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине придумали новый способ отслеживания уклонистов — военнообязанным будут вклеивать специальный VIN-код в военный билет. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Нововведение сделано для того, чтобы при проверке документов работникам территориальных центров комплектования (ТЦК) было сразу видно, обновил ли человек свои данные.

VIN-код — это идентификационный номер, который присваивается человеку в едином реестре военнообязанных «Оберег». Если у призывника нет такого штрихкода в военном билете, он не сможет доказать, что обновил свои данные в ТЦК.

С 18 мая всем военнообязанным на Украине нужно обновить свои данные.

Ранее в Верховной Раде заявили, что по новому закону о мобилизации в стране будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов. По словам парламентариев, в противном случае суды будут «завалены делами».

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      Илья Таксюр
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