ТСН: на Украине будут отслеживать призывников по VIN-коду в военном билете

На Украине придумали новый способ отслеживания уклонистов — военнообязанным будут вклеивать специальный VIN-код в военный билет. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Нововведение сделано для того, чтобы при проверке документов работникам территориальных центров комплектования (ТЦК) было сразу видно, обновил ли человек свои данные.

VIN-код — это идентификационный номер, который присваивается человеку в едином реестре военнообязанных «Оберег». Если у призывника нет такого штрихкода в военном билете, он не сможет доказать, что обновил свои данные в ТЦК.

С 18 мая всем военнообязанным на Украине нужно обновить свои данные.

Ранее в Верховной Раде заявили, что по новому закону о мобилизации в стране будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов. По словам парламентариев, в противном случае суды будут «завалены делами».