На Украине рассказали о запрете на молитвы для прихожан УПЦ

Адвокат Амстердам: Киев запретил прихожанам УПЦ собираться для молитвы

Правки к украинскому законопроекту №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций» фактически запрещают прихожанам Украинской Православной Церкви (УПЦ) собираться для молитвы даже в своих домах. Об этом в своей статье рассказал адвокат Роберт Амстердам, представляющий интересы религиозной организации.

«Последняя редакция законопроекта, похоже, подразумевает, что после того, как правительство украдет материальные активы Церкви, верующим станет невозможно даже собираться вместе для молитвы, на заднем дворе или в гараже (практика, которая продолжается в некоторых районах, где Церковь уже запрещена местными властями)», — сообщил он.

Адвокат также подчеркнул, что сегодня более 1500 храмов УПЦ были насильно переданы Православной Церкви Украины (ПЦУ), а священнослужителей отправляют в тюрьму по обвинениям в госизмене или разжигании религиозной ненависти.

По словам Амстердама, координацией борьбы с Церковью занимается глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. Он отметил, что Еланский «вместе с тайной полицией (СБУ — прим. «Ленты.ру») управляет заключением в тюрьму церковных иерархов».

Ранее Синод УПЦ назвал законопроект №8371 нарушающим фундаментальное право на свободу вероисповедания. По мнению Синода, этот закон будет способствовать разжиганию религиозной вражды и нетерпимости и нарушать принцип автономности религиозного общества.