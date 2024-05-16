На Украине заявили о разрушении оборудования в Трипольской и Змиевской ТЭС

Директор «Центрэнерго» Украины: техника в Трипольской и Змиевской ТЭС разрушена

Практически 80 процентов оборудования в Трипольской и Змиевской тепловых электростанциях (ТЭС) разрушено. Об этом сообщил технический директор компании «Центрэнерго» Евгений Гарькавый, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Нужно убрать тысячи тонн бетонных обломков, при этом не задев оборудование, которое можно будет использовать в дальнейшем», — заявил Гарькавый.

По его словам, несмотря на то, что ракетные удары пришлись по станциям месяц назад, разборы завалов будут идти еще как миниму полтора месяца.

При этом «Центрэнерго» сотрудничает с партнерами из европейских стран для получения новых генераторов, трансформаторов, турбинного оборудования.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» назвала «черным днем» потерю Трипольской ТЭС. Это была самая мощная ТЭС в Киевской области.