Украинская энергокомпания назвала «черным днем» потерю Трипольской ТЭС

Украинская компания «Центрэнерго» назвала «черным днем» потерю Трипольской ТЭС

Украинская компания «Центрэнерго» назвала «черным днем» потерю Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Киевской области после удара. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Центрэнерго» прокомментировали последствия удара Вооруженных сил России по объекту инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе ТЭС, полностью уничтожено производство электроэнергии.

«Черный день в истории "Центрэнерго". Нам очень больно», — заявили в энергокомпании. Подчеркивается, что находившиеся на смене сотрудники остались живы.

Ранее компания «Укрэнерго» назвала последствия уничтожения Трипольской ТЭС. В компании признали, что в пиковые часы будет нехватка внутренней мощности для покрытия потребления.