Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:39, 11 апреля 2024Бывший СССР

Украинская энергокомпания назвала «черным днем» потерю Трипольской ТЭС

Украинская компания «Центрэнерго» назвала «черным днем» потерю Трипольской ТЭС

Фото: Dmitri Tovstonog / Wikimedia

Украинская компания «Центрэнерго» назвала «черным днем» потерю Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Киевской области после удара. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Центрэнерго» прокомментировали последствия удара Вооруженных сил России по объекту инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе ТЭС, полностью уничтожено производство электроэнергии.

«Черный день в истории "Центрэнерго". Нам очень больно», — заявили в энергокомпании. Подчеркивается, что находившиеся на смене сотрудники остались живы.

Ранее компания «Укрэнерго» назвала последствия уничтожения Трипольской ТЭС. В компании признали, что в пиковые часы будет нехватка внутренней мощности для покрытия потребления.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Названа главная уязвимость ВСУ

      Россиянку задержали спустя 16 лет после покушения на малолетнюю дочь

      Российский чиновник на фоне ситуации с паводками спел про «пылкий порыв весны»

      На видео попало уничтожение БМП Bradley под Авдеевкой

      Макрон призвал ускорить переход к военной экономике

      Пострадавший от паводка Оренбург показали с борта МКС

      В Запорожье оценили последствия удара по Трипольской ТЭС

      В Европе испугались потери Украиной земель в случае победы Трампа

      Российский дипломат отверг проведение конференции по Украине в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше