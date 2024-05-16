Над российским регионом сбили два беспилотника

ПВО Минобороны РФ сбила два беспилотника над Тульской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Тульской области. Об этом сообщается на сайте областного министерства по региональной безопасности.

Отмечается, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО Минобороны России. «Реагирование экстренных служб организовано», — уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Ранее беспилотник уничтожили над Брянской областью. Также дроны удалось перехватить над Курской областью.

