Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:45, 16 мая 2024Россия

Над российским регионом сбили два беспилотника

ПВО Минобороны РФ сбила два беспилотника над Тульской областью

Фото: Unsplash

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Тульской области. Об этом сообщается на сайте областного министерства по региональной безопасности.

Отмечается, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО Минобороны России. «Реагирование экстренных служб организовано», — уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Ранее беспилотник уничтожили над Брянской областью. Также дроны удалось перехватить над Курской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые прилетел в Китай после переизбрания. Чему посвящен его визит в Пекин?

      69-летняя ведущая в купальнике попала на обложку журнала Sports Illustrated

      Россиянам назвали пять способов сэкономить в путешествии

      Херш заявил о негласном признании Нетаньяху провала Израиля в конфликте в Газе

      Над российским регионом сбили два беспилотника

      Пара предалась любви в заполненном людьми автобусе

      МВД объявило в розыск чиновников из Прибалтики по делу об уничтожении памятников

      Стали известны дата и место прощания с Максимом Кононенко

      Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

      В России выберут главное дерево страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше