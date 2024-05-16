Над российским регионом уничтожили беспилотник ВСУ

Богомаз: силы ПВО России уничтожили беспилотник над Брянской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа уничтожен над Почепским районом. «Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул он.

Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Также беспилотники удалось перехватить над Курской областью.

