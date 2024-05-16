Назван ущерб от погромов в Новой Каледонии

Ущерб от погромов в Новой Каледонии составил € 200 млн

Ущерб от погромов в Новой Каледонии составил 200 миллионов евро (216,5 миллиона долларов). Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Непорядки в особом административно-территориальном образовании Франции были организованы сторонниками независимости Новой Каледонии.

Торговая палата Новой Каледонии (CCI) рассчитала сумму ущерба, основываясь на стоимости строительства, материалов и работ по восстановлению, заявил глава CCI Давид Гюйен. Это огромный ущерб, которые подрывает экономику страны. Его невозможно восстановить без вмешательства государства, добавил чиновник.

Глава Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес добавила, что во время беспорядков были сожжены или разграблены более ста магазинов и общественных зданий.

Протесты в Новой Каледонии вспыхнули 13 мая после того, как в рамках конституционной реформы законодатели в Париже проголосовали за законопроект, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на беспорядки созвал встречу высших министров Совета обороны и национальной безопасности.