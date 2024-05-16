Назван главный риск для экономики Европы

ЕЦБ: высокий госдолг стран еврозоны делает их экономики уязвимыми

Высокий уровень государственного долга стран еврозоны делает их экономики уязвимыми перед лицом внешних геополитических рисков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Европейского центробанка (ЕЦБ).

В регуляторе уточнили, что серьезную угрозу для европейской экономики также представляют риски повышения процентных ставок местными центробанками. Высокая долговая нагрузка вкупе с мягкой фискальной политикой может привести к снижению инвестиций в региональную экономику.

Последний фактор, в свою очередь, как считают в ЕЦБ, может привести к еще более сильному повышению стоимости заимствований. В результате финансовая стабильность еврозоны может оказаться под угрозой. Эти «структурные вызовы» делают экономику региона уязвимой «перед лицом возможных шоков», резюмировали в ЕЦБ.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила еще об одной уязвимости экономики еврозоны. По ее словам, последняя развивается медленнее в сравнении с ВВП США из-за высоких цен на энергоносители. Этот фактор, как уточнила Георгиева, стал «довольно серьезным» для европейских стран.