Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 16 мая 2024Экономика

Назван главный риск для экономики Европы

ЕЦБ: высокий госдолг стран еврозоны делает их экономики уязвимыми

Фото: Mark Lennihan / AP

Высокий уровень государственного долга стран еврозоны делает их экономики уязвимыми перед лицом внешних геополитических рисков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Европейского центробанка (ЕЦБ).

В регуляторе уточнили, что серьезную угрозу для европейской экономики также представляют риски повышения процентных ставок местными центробанками. Высокая долговая нагрузка вкупе с мягкой фискальной политикой может привести к снижению инвестиций в региональную экономику.

Последний фактор, в свою очередь, как считают в ЕЦБ, может привести к еще более сильному повышению стоимости заимствований. В результате финансовая стабильность еврозоны может оказаться под угрозой. Эти «структурные вызовы» делают экономику региона уязвимой «перед лицом возможных шоков», резюмировали в ЕЦБ.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила еще об одной уязвимости экономики еврозоны. По ее словам, последняя развивается медленнее в сравнении с ВВП США из-за высоких цен на энергоносители. Этот фактор, как уточнила Георгиева, стал «довольно серьезным» для европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский провел заседание с генералами в Харькове. Российские военные ведут бои в 20 километрах от города

      Уничтожение росгвардейцами боевого дрона ВСУ с минами попало на видео

      На Украине отменили бронь от мобилизации для работников технологических компаний

      В Раде призвали Запад отправить подкрепления на Украину

      Герой России пошутил о своей награде на фоне подбитого танка и попал на видео

      Появились подробности увольнения всех сотрудников скорой из российской больницы

      Плющенко обратился к выступившему против отстранения россиян французу

      Прохор Шаляпин ответил на слухи о занятии проституцией

      На iPhone вернулись удаленные много лет назад фотографии

      Зеленский допустил потерю Харькова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше