Глава МВФ назвала причину отставания темпов роста экономики Европы

МВФ: экономика США растет быстрее европейской благодаря дорогим энергоносителям

Благодаря высоким ценам на энергоносители темпы роста экономики США оказались выше, чем в Европе, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, мнение которой приводит РИА Новости.

Согласно ее заявлению, причиной такого отставания стало то, что США получили выгоду от цен, ставших «довольно серьезным фактором для Европы».

Накануне, 17 апреля, нефть марки Brent торговалась на фоне геополитической напряженности выше 90 долларов за баррель, однако сегодня стоимость июньского фьючерса опустилась ниже 87 долларов. Одним из поводов для такой динамики стало неожиданное увеличение коммерческих запасов углеводородов в США.

По словам главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, экономика еврозоны остается слабой по причине того, что граждане входящих в нее стран продолжают экономить, а экспорт снижается.