Названы подмосковные направления с самыми дешевыми домами

Самые дорогие дома Подмосковья расположены по Минскому шоссе

На стоимость частных домов в Московской области влияет их транспортная доступность. Самые дорогие расположены по направлению Минского шоссе, выяснил РБК со ссылкой на анализ «Домклик».

В среднем дома по этому направлению стоят 85,9 миллиона рублей. На второй позиции — Новорижское шоссе (78,7 миллиона рублей). При этом, по данным 2ГИС, на Минском шоссе от объекта, расположенного в пределах 50 километров от МКАД, утром на автомобиле можно добраться за 1:11:01. Обратная дорога займет 1:09:10. По Новорижскому шоссе на утреннюю дорогу уйдет 1:08:21, обратно — 1:03:07.

На третьем месте по стоимости — Киевское шоссе (43,9 миллиона рублей), на четвертом — Калужское (40,8 миллиона рублей). Живущим по направлению Калужского шоссе при этом добраться до МКАД будет быстрее: утренняя поездка до МКАД займет 1:18:51, а вечерняя — 1:07:32. Поездка по Киевскому шоссе займет 1:14:32 туда и 1:15:02 обратно.

Самое доступное жилье находится на Новорязанском шоссе (12,3 миллиона рублей). Это направление является самым загруженным для поездок в Москву и обратно. Добираясь вечером от МКАД, можно потратить 1:28:39, с утра в сторону Москвы — 1:37:44.

Ранее эксперты компании «БН Групп» предсказали рост цен на загородное жилье в Подмосковье на 10-12 процентов в летний период. Подорожание связали с ростом цен на строительные материалы и недостатком предложений на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС).