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13:52, 16 мая 2024Силовые структуры

Неизвестные организовали наркошоп на одном из мемориалов в Москве

В Москве неизвестные устроили наркошоп из QR-кодов на мемориале Кобзону

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве неизвестные организовали наркошоп у памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

По данным агентства, внимание сотрудников правоохранительных органов привлекли 12 табличек с QR-кодами рядом с мемориалом, которые должны вести на сайты с песнями музыканта. Однако при наведении камеры смартфона на эти коды открывались ссылки на сайты по продаже наркотиков.

Сейчас полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники полиции из Московской области задержали 35-летнего жителя столицы, который ходил по лесу с лопатой, с крупной партией наркотиков.

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      Олеся Мицкевич
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