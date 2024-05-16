Силовые структуры
Неизвестные организовали наркошоп на одном из мемориалов в Москве
В Москве неизвестные устроили наркошоп из QR-кодов на мемориале Кобзону
В Москве неизвестные организовали наркошоп у памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.
По данным агентства, внимание сотрудников правоохранительных органов привлекли 12 табличек с QR-кодами рядом с мемориалом, которые должны вести на сайты с песнями музыканта. Однако при наведении камеры смартфона на эти коды открывались ссылки на сайты по продаже наркотиков.
Сейчас полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сотрудники полиции из Московской области задержали 35-летнего жителя столицы, который ходил по лесу с лопатой, с крупной партией наркотиков.