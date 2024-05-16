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13:23, 16 мая 2024Мир

Немецкая компания построит на Украине завод по производству систем ПВО

Концерн Rheinmetall построит на Украине завод по производству систем ПВО

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на Украине завод по производству систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава компании Армин Паппергер, сообщает «РБК-Украина».

Как отмечает издание, дата начала строительства завода пока неизвестна. Однако Паппергер уточнил, что пройдет минимум год или два прежде, чем производство сможет начаться.

Он также заверил, что в период с мая по сентябрь Украина получит 40 единиц бронетехники Marder 1A3.

Ранее стало известно, что Rheinmetall передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) экспериментальные артиллерийские снаряды. Уточняется, что дальность их действия достигает 100 километров.

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      Виктория Кондратьева
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