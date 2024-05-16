Одна мусульманская страна захотела выполнять больше рейсов в Россию

Посол Ирана: страна захотела расширить число прямых рейсов с Россией

Власти Ирана захотели выполнять больше рейсов в Россию, а также расширить число направлений прямых авиаперелетов со страной. Об этом заявил посол мусульманской страны в РФ Казем Джалали, передает ТАСС.

Глава дипмиссии отметил важность того, что стороны отменили визы для туристических групп. Более того, он отметил, что иранцы занимают второе место после китайцев по числу поездок в Россию за последние два года.

При этом Джалали подчеркнул, что «прямые рейсы очень ограничены». «Есть рейсы между Тегераном и Москвой, а также очень редко — между Тегераном и Санкт-Петербургом, — добавил он. — Это то, что мы должны диверсифицировать».

По словам посла, «весьма потенциальными» направлениями являются Казань, Астрахань и другие российские города. «В Иране также есть [потенциальные направления], — резюмировал он. — Это не только Тегеран, но и Исфахан, Шираз, Решт, Тебриз, ряд других городов».

Ранее стало известно, что туристы из КНР массово устремились в Россию. Так, в 2023 году страну посетили 477 тысяч китайцев.

