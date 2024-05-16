Огромное шпионское устройство с надписями на английском нашли в регионе России

Члены экспедиции «Россия 360» нашли во льдах Арктики буй-шпион

Члены экспедиции «Россия 360» нашли во льдах Арктики огромное шпионское устройство желтого цвета с надписями на английском языке. Об этом сообщил член экспедиции Богдан Булычев в блоге в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил Булычев, перед поездкой по Чукотке российские пограничники предупредили его, что в этом регионе регулярно находят буи иностранного производства, внутри которых размещена современная электроника, предназначенная для сбора информации. Члены экспедиции старались обращать внимание на подозрительные объекты, и у побережья в 150 километрах от границы с США нашли предмет, который показался им странным.

«Подъехав ближе через торосы и сложную ледовую обстановку, мы обнаружили буй, вмерзший в лед. В течение минут 20 мы извлекали его из льда (...) Вскрыв защитный кожух буя, мы обнаружили электронную начинку в прочном и защищенном корпусе, аккумулятор для автономной работы, систему приема и передачи информации», — рассказал Булычев.

Он отметил, что на буе не было маркировки фирмы-производителя, и это натолкнуло участников экспедиции «на определенные мысли».

Россияне передали находку спецслужбам, а сам Булычев заявил, что с этого момента взял на себя задачу по мониторингу Российской Арктики на предмет «вражеских разведывательных систем».

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