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11:28, 16 мая 2024Силовые структуры

Похищение мужчины в Москве попало на видео

В Москве трое обвиняемых в похищении мужчины пойдут под суд

В Москве похищение мужчины двумя злоумышленниками попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

На кадрах видно, как двое мужчин волокут по стройке пострадавшего и выводят его со строительной площадки через турникеты.

Похитителей было трое, всем им предъявлено обвинение по статье о похищении человека. По месту проживания похитителей проведены обыски. Следствие намерено ходатайствовать в Кунцевском районном суде об их аресте.

По данным следствия, пострадавший — сотрудник строительной компании, конкурирующей с компанией похитителей. Похищение произошло 12 мая. Трое обвиняемых, угрожая пистолетом пострадавшему, решили похитить его, чтобы получить информацию о деятельности строительной компании конкурентов, однако потерпевшему удалось сбежать.

Ранее сообщалось, что Омский областной суд огласил приговор в отношении пятерых мужчин, которые похитили местного предпринимателя из здания банка и вымогали у него деньги и квартиру.

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      Анна Габай
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