Пятеро россиян похитили предпринимателя из банка и вымогали у него деньги

В Омске осудили 5 мужчин, похитивших бизнесмена из банка и вымогавших его деньги

Омский областной суд огласил приговор в отношении пятерых мужчин, которые похитили местного предпринимателя из здания банка и вымогали у него деньги и квартиру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

В зависимости от роли их признали виновными по статьям 126 («Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия») и 163 («Вымогательство в особо крупном размере») УК РФ. Одного из них также признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Лидеру группы суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. Трое других участников получили от шести до семи лет лишения свободы, а последний — пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

По данным следствия, преступление произошло в конце декабря 2021 года. Осужденный, занимавший криминальную должность «смотрящего» и высшее положение в преступной иерархии на территории Омской области, вместе с четырьмя знакомыми похитил местного бизнесмена из отделения банка. Мужчины увезли потерпевшего в гараж на окраине города, где, избивая и угрожая дальнейшим применением насилия, вымогали деньги и квартиру.

Позже один из сообщников получил сведения, что о похищении стало известно полиции, и дал указание отпустить предпринимателя.

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