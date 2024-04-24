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20:35, 24 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе задержаны подозреваемые в похищении участника СВО

Волк: под Калугой задержали подозреваемых в нападении и похищении участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Калужской области задержали людей, избивших участника специальной военной операции (СВО) и похитивших его машину. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, инцидент произошел в конце февраля в Обнинске. Подозреваемые напали на местного жителя, избили его и похитили легковой автомобиль. Кроме того, пострадавшего заперли в багажнике машины. Однако он смог выбраться и обратиться в полицию.

Против задержанных возбуждены дела по статье 162 («Разбой») и 126 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Сейчас они находятся в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Приморском крае суд рассмотрит дело четырех подростков, избивших и ограбивших участника СВО.

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      Екатерина Кашурникова
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