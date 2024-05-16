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16:35, 16 мая 2024Экономика

Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

Рухнувший потолок школы в Каспийске чуть не придавил ученицу

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

Потолок школы в городе Каспийске Республики Дагестан рухнул и чуть не придавил одну из учениц. Об инциденте в российском учебном заведении сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Обрушение потолка произошло в школе №2 на улице Назарова. По словам учащихся, во время перемены кусок облицовки упал рядом с девочкой. Отмечается, что ребенок не пострадал.

По данным канала, школа была построена 85 лет назад. До инцидента с обрушением потолка местные жители жаловались на то, что в здании давно не проводился капитальный ремонт.

Ранее в Копейске Челябинской области в жилом аварийном доме обрушилось перекрытие. В результате одна из квартир оказалась завалена обломками конструкции. Рухнувшее перекрытие находилось над кроватью ребенка.

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      Александра Качан
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