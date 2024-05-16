Появились кадры неудачного побега бронеавтомобиля ВСУ от российского дрона

Побег американского бронеавтомобиля ВСУ HMMWV от дрона РФ попал на видео

На Украине американский бронеавтомобиль HMMWV, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), совершил неудачный побег от российского дрона. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На видео попал момент, когда бронеавтомобиль США, пытаясь скрыться от преследующего его беспилотника Вооруженных сил (ВС) РФ, вылетает в кювет. Там западная техника несколько раз переворачивается, после чего над ней появляется столб пыли.

«Не справился с управлением под ударами судьбы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили два танка Leopard на кураховском направлении в Донецкой народной республике. Кадры удара по западной технике ВСУ при попытке украинских военнослужащих контратаковать опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».