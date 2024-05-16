Появились кадры неудачного побега бронеавтомобиля ВСУ от российского дрона
На Украине американский бронеавтомобиль HMMWV, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), совершил неудачный побег от российского дрона. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
На видео попал момент, когда бронеавтомобиль США, пытаясь скрыться от преследующего его беспилотника Вооруженных сил (ВС) РФ, вылетает в кювет. Там западная техника несколько раз переворачивается, после чего над ней появляется столб пыли.
«Не справился с управлением под ударами судьбы», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили два танка Leopard на кураховском направлении в Донецкой народной республике. Кадры удара по западной технике ВСУ при попытке украинских военнослужащих контратаковать опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».