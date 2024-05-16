Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 16 мая 2024Россия

Появились подробности увольнения всех сотрудников скорой из российской больницы

Уволившиеся из больницы в Нижней Тавде работники скорой обращались в прокуратуру

Фото: Булкин Сергей / news.ru / Globallookpress.com

Врачи скорой медицинской помощи, которые уволились из больницы №15 в Нижней Тавде Тюменской области, обращались в прокуратуру в течение двух месяцев. Такие подробности рассказала сотрудница поликлиники, пишет Ura.ru.

«В течение двух месяцев мы обращались в прокуратуру, и в департамент писали, и в охрану труда, и в нашу администрацию. Везде приходили ответы, что у нас все хорошо», — рассказала женщина.

Депздрав российского региона в Telegram-канале, в свою очередь, сообщил о начатой проверке ситуации. Там заверили, что оказание скорой и неотложной медицинской помощи в Нижней Тавде будет продолжено.

О массовом увольнении врачей из больницы в Тюменской области стало известно 16 мая. Причиной того, что 16 человек написали заявление об увольнении, послужили нарушения трудовых прав работников, низкие зарплаты, а также непонимание со стороны руководства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский провел заседание с генералами в Харькове. Российские военные ведут бои в 20 километрах от города

      Уничтожение росгвардейцами боевого дрона ВСУ с минами попало на видео

      На Украине отменили бронь от мобилизации для работников технологических компаний

      В Раде призвали Запад отправить подкрепления на Украину

      Герой России пошутил о своей награде на фоне подбитого танка и попал на видео

      Появились подробности увольнения всех сотрудников скорой из российской больницы

      Плющенко обратился к выступившему против отстранения россиян французу

      Прохор Шаляпин ответил на слухи о занятии проституцией

      На iPhone вернулись удаленные много лет назад фотографии

      Зеленский допустил потерю Харькова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше