Появились подробности увольнения всех сотрудников скорой из российской больницы

Уволившиеся из больницы в Нижней Тавде работники скорой обращались в прокуратуру

Врачи скорой медицинской помощи, которые уволились из больницы №15 в Нижней Тавде Тюменской области, обращались в прокуратуру в течение двух месяцев. Такие подробности рассказала сотрудница поликлиники, пишет Ura.ru.

«В течение двух месяцев мы обращались в прокуратуру, и в департамент писали, и в охрану труда, и в нашу администрацию. Везде приходили ответы, что у нас все хорошо», — рассказала женщина.

Депздрав российского региона в Telegram-канале, в свою очередь, сообщил о начатой проверке ситуации. Там заверили, что оказание скорой и неотложной медицинской помощи в Нижней Тавде будет продолжено.

О массовом увольнении врачей из больницы в Тюменской области стало известно 16 мая. Причиной того, что 16 человек написали заявление об увольнении, послужили нарушения трудовых прав работников, низкие зарплаты, а также непонимание со стороны руководства.