Из российской больницы уволились все сотрудники скорой помощи

Из больницы №15 в Нижней Тавде уволились все сотрудники скорой помощи

Из больницы №15 в городе Нижняя Тавда в Тюменской области уволились все сотрудники скорой медицинской помощи. Об этом сообщил один из медиков, пишет Ura.ru.

«Сотрудники приемного отделения и отделения неотложной медицинской скорой помощи ОБ №15 написали заявления об увольнении в полном составе. Это произошло сегодня. Всего такое решение приняли 16 человек», — рассказал россиянин.

По его словам, причинами этому послужили нарушения трудовых прав работников, низкие зарплаты, а также непонимание со стороны руководства. Медик рассказал, что работникам больницы урезали доплаты по указанию главного врача — последней каплей стал размер выплаченной на днях зарплаты, добавил он.

Источник издания, в свою очередь, сообщил, что выплаты медикам урезали после жалоб одного из сотрудников медицинского учреждения. Все те, кто написал заявления об уходе, по его данным, проработают в больнице до 30 мая включительно.

Ранее в Пермском крае массово уволились сотрудники МЧС — они пожаловались на низкую зарплату и плохие условия работы. С начала 2024 года, в частности, из пожарной части №115 в городе Добрянка уволились 17 человек.