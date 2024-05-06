В российском регионе массово уволились сотрудники МЧС

«Известия»: в Пермском крае из частей массово увольняются сотрудники МЧС

В Пермском крае массово увольняются сотрудники МЧС — они жалуются на низкую зарплату и плохие условия работы. С начала 2024 года, в частности, из пожарной части №115 в городе Добрянка уволились 17 человек, выяснили «Известия».

«Там настолько плохие условия, что в гараже пожарных машин замерзает вода в автоцистернах. Хорошо что в тот момент еще пожара не было, машине пришлось бы выехать с куском льда. Пацаны сидят, в двух кофтах работают, тепло только в спальном помещении. Да и то только потому, что там находятся десять человек на восьми кроватях», — пожаловался бывший спасатель Альберт.

С ним согласился действующий работник пожарной части, который на условиях анонимности рассказал, что зарплата спасателей составляет 32 тысячи рублей в месяц, а индексировали ее последний раз четыре года назад.

МЧС Прикамья, в свою очередь, не увидело нарушений соблюдения трудового законодательства. Прокуратура российского региона после сообщений о массовых увольнениях начала проверку. Местные жители тем временем опасаются, что из-за дефицита кадров в регионе пожары будет некому тушить.

Из сайта госзакупок следует, что краевое управление МЧС потратило на обеспечение личного состава свыше 5 миллионов рублей. Часть средств (1,3 миллиона рублей) ушла на покупку футболок, еще столько же было потрачено на закупку горячего питания. Всего 44 тысячи в МЧС потратят на услуги по проведению специальной оценки условий труда.

Ранее стало известно, что регионы России столкнулись с дефицитом школьных учителей по базовым предметам — русскому языку, математике, литературе, физике и иностранным языкам. В Минпросвещения в свою очередь заявили, что в педагогических вузах страны стабильно много выпускников, которые по итогам учебы идут работать в школы.