Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 16 мая 2024Мир

Путин и Си Цзиньпин осудили возможное изъятие активов

Путин и Си Цзиньпин в заявлении осудили возможное изъятие активов Западом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении по итогам переговоров осудили возможное изъятие активов со стороны Запада и подчеркнули право ввести ответные меры. Об этом говорится в тексте документа, размещенном на сайте Кремля.

«Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами», — отмечается в документе.

Пекин и Москва убеждены, что в соответствии с нормами международного права, обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности (в том числе суверенных резервов), должны неукоснительно соблюдаться.

Путин и Си Цзиньпин также подчеркнули, что обеспечат взаимную защиту государственной собственности, расположенной на территории России и Китая, а также обеспечат гарантии ее сохранности и неприкосновенности.

16 мая российский и китайский лидеры приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Доме народных собраний.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму хотели устроить взрыв на железной дороге. Исполнителей теракта завербовала военная разведка Украины

      «Роскосмос» сравнил сотрудничество с Китаем и США

      Стало известно о смерти одного из самых опытных российских пилотов

      Бывшего вице-мэра российского города осудили за взятку от риелтора

      Маск отреагировал на визит Путина в Китай

      В Европе захотели добиться от «Газпрома» многомиллионной компенсации

      Путин назвал Китай своим домом

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте квартиры

      В Минобороны раскрыли детали продвижения российских войск под Харьковом

      В ВСУ назвали причину массового уклонения от мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше