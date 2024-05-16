Путин и Си Цзиньпин осудили возможное изъятие активов

Путин и Си Цзиньпин в заявлении осудили возможное изъятие активов Западом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении по итогам переговоров осудили возможное изъятие активов со стороны Запада и подчеркнули право ввести ответные меры. Об этом говорится в тексте документа, размещенном на сайте Кремля.

«Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами», — отмечается в документе.

Пекин и Москва убеждены, что в соответствии с нормами международного права, обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности (в том числе суверенных резервов), должны неукоснительно соблюдаться.

Путин и Си Цзиньпин также подчеркнули, что обеспечат взаимную защиту государственной собственности, расположенной на территории России и Китая, а также обеспечат гарантии ее сохранности и неприкосновенности.

16 мая российский и китайский лидеры приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Доме народных собраний.