Путин начал встречу с премьером Госсовета Китая

Путин проводит переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном. В ходе встречи российский лидер отметил важность сотрудничества между правительствами стран, сообщает РИА Новости.

«Очередные переговоры на уровне премьер-министров должны состояться в Москве, у нас. Мы вас ждем в России. Уверен, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей», — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что «механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая на деле доказал свою эффективность».

Встреча Путина и Ли Цяна проходит в Доме народных собраний. Ранее там состоялись переговоры между российским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином.