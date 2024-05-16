Путин назвал отношения России и Китая не направленными против кого-либо

Путин: отношения России и КНР не конъюнктурны и не направленны против кого-либо

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином указал на то, что отношения между двумя странами не направлены против кого-то еще, сообщает РИА Новости.

«Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было», — заявил он.

По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина в настоящее время является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Российский лидер также подчеркнул, что страны совместно отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, которые отражают современные многополярные реалии.

Ранее Путин отметил, что у Москвы и Пекина имеется солидный багаж практического сотрудничества. Он также назвал Китай главным партнером в торгово-экономической сфере.