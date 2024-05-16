Путин заявил о солидном багаже сотрудничества с Китаем

Путин: Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества

У Москвы и Пекина есть солидный багаж практического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«В Москве и Пекине наработан, действительно, солидный багаж практического сотрудничества», — сказал он.

Российский президент также назвал Китай главным партнером в торгово-экономической сфере, отметив, что в 2023 году двусторонний товарооборот между странами составил 227 миллиардов долларов.

16 мая Путин прибыл на переговоры в Дом народных собраний в Пекине. Перед их началом прошла официальная церемония встречи. Си Цзиньпин встретил Путина на площади. Вместе они поприветствовали делегации обеих стран, после чего прослушали гимны России и Китая в исполнение военного оркестра.