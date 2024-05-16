Путин заявил о постоянном контакте с Си Цзиньпином

Путин: Россия и Китай постоянно находятся на связи

Россия и Китай постоянно находятся на связи для обсуждения всех ключевых вопросов двухсторонних отношений. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Мы находимся в постоянном контакте с [председателем КНР] Си Цзиньпином. Встречи проходят как на двухсторонней основе, так и на многосторонних площадках. Мы общаемся по телефону, что позволяет обсуждать любые, даже самые непростые проблемы и держать на личном контроле все ключевые вопросы российско-китайской и международной повестки дня», — рассказал президент.

Путин подчеркнул, что его визит в Китай проходит в 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между государствами. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина будет развиваться и крепнуть благодаря «опыту многопланового взаимовыгодного партнерства».

Ранее Си Цзиньпин заявил Путину о готовности выработать новые планы сотрудничества. Председатель КНР напомнил, что в прошлом году он также посетил Россию после своего переизбрания. По его словам, ответный визит Путина после инаугурации является «продолжением доброй традиции контактов».