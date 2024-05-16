Раскрыта неожиданная опасность окрашивания волос

Онколог Магомедова: окрашивание волос увеличивает вероятность развития рака

Регулярное окрашивание волос увеличивает вероятность развития рака, предупредила врач-онколог Хамис Магомедова. Неожиданную опасность популярной процедуры она раскрыла в беседе с изданием «Доктор Питер».

Магомедова, сославшись на научные данные, опубликованные в конце 2019 года в «Международном журнале о раке», заявила, что окрашивание волос всего раз в год на девять процентов увеличивает вероятность онкологических заболеваний. «Причем женщины африканского происхождения склонны к раку груди гораздо больше других», — уточнила она. Продолжительность использования средства, добавила врач, не имеет значения.

Кроме того, продолжила онколог, многие уходовые продукты для волос содержат токсичные компоненты, негативно влияющие на гормональный фон и жизненно важные процессы в организме.

Ранее 57-летний врач и известный исследователь рака из Австралии Ричард Сколайер избавился от опухоли в мозге на последней стадии благодаря экспериментальному методу лечения, в разработке которого он сам принимал участие. «Это, конечно, не означает, что мой рак мозга излечен. Но просто приятно знать, что он еще не вернулся, так что у меня еще есть немного времени, чтобы наслаждаться жизнью с моей женой Кэти и моими тремя замечательными детьми», — поделился эмоциями врач.