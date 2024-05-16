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18:35, 16 мая 2024Забота о себе

Раскрыта неожиданная опасность окрашивания волос

Онколог Магомедова: окрашивание волос увеличивает вероятность развития рака

Фото: schankz / Shutterstock / Fotodom

Регулярное окрашивание волос увеличивает вероятность развития рака, предупредила врач-онколог Хамис Магомедова. Неожиданную опасность популярной процедуры она раскрыла в беседе с изданием «Доктор Питер».

Магомедова, сославшись на научные данные, опубликованные в конце 2019 года в «Международном журнале о раке», заявила, что окрашивание волос всего раз в год на девять процентов увеличивает вероятность онкологических заболеваний. «Причем женщины африканского происхождения склонны к раку груди гораздо больше других», — уточнила она. Продолжительность использования средства, добавила врач, не имеет значения.

Кроме того, продолжила онколог, многие уходовые продукты для волос содержат токсичные компоненты, негативно влияющие на гормональный фон и жизненно важные процессы в организме.

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      Александра Лисица
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