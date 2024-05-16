Врач избавился от последней стадии рака мозга после экспериментального лечения

Исследователь рака Сколайер избавился от смертельной опухоли мозга

57-летний врач и известный исследователь рака из Австралии Ричард Сколайер избавился от смертельной опухоли в мозге благодаря экспериментальному методу лечения, в разработке которого он сам принимал участие. Об этом сообщает «Би-би-си».

Два года назад Сколайер заболел раком — у него обнаружили четвертую стадию глиобластомы. Первоначальные прогнозы были неутешительными, однако экспериментальное лечение дало положительный результат. Как сообщил Сколайер в соцсети X, последние результаты МРТ не выявили рецидива опухоли.

«Это, конечно, не означает, что мой рак мозга излечен. Но просто приятно знать, что он еще не вернулся, так что у меня еще есть немного времени, чтобы наслаждаться жизнью с моей женой Кэти и моими тремя замечательными детьми», — поделился эмоциями врач.

Отмечается, что Сколайер стал первым пациентом с раком мозга, которому была проведена комбинированная предоперационная иммунотерапия. Над созданием и внедрением этого метода лечения работал сам Сколайер совместно с онкологом Джорджиной Лонг, которая взялась за лечение коллеги. Помимо иммунотерапии, онкологу впервые ввели персонализированную вакцину, созданную с учетом индивидуальных особенностей опухоли.

Лонг отметила, что с осторожностью оценивает полученные результаты. По ее словам, пока очень рано говорить об использовании апробированной методики на других пациентах. «Мы еще не достигли цели. Нам нужно действительно сосредоточиться на том, чтобы показать, что этот предоперационный подход комбинированной иммунотерапии рабочий для большого количества людей», — заключила Лонг.

Ранее сообщалось, что 59-летняя сторонница здорового образа жизни Элейн Линч заболела раком легких, несмотря на то, что не выкурила ни одной сигареты в жизни. У нее нашли опухоль в легких, которая дала метастазы в мозг.