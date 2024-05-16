Раскрыта причина стрельбы по российскому бойцу ММА в кафе

Боец ММА Юсупов был ранен в кафе Махачкалы за то, что заступился за официанта

Во время драки в кафе неизвестные открыли стрельбу по российскому бойцу ММА

Начало событий в новости Во время драки в кафе неизвестные открыли стрельбу по российскому бойцу ММА

Причиной конфликта со стрельбой в кафе Махачкалы, где был ранен боец поп-ММА Залимхан Юсупов, послужило его решение заступиться за официанта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вечером в заведении отдыхали две компании, они пили чай, когда один из посетителей по имени Саид стал унижать сотрудника обслуживающего персонала. Такое поведение возмутило спортсмена, он сделал замечание грубияну. Началась перепалка, участники конфликта вышли на улицу и там стали выяснять отношения на кулаках.

Саид вытащил травматический пистолет и стал стрелять по Юсупову. Друзья бойца увезли в больницу. Позже стрелявшие сдались полиции.

В 2022 году Юсупов уже становился жертвой нападения в Дагестане. Около десяти человек избили его из-за конфликта с бойцом ММА Хадисом Ибрагимовым на турнире Hardcore.