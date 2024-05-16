Во время драки в кафе неизвестные открыли стрельбу по российскому бойцу ММА

В Махачкале двое в кафе стреляли по бойцу ММА Юсупову, он в больнице

В Махачкале во время конфликта в местном кафе неизвестные открыли стрельбу по бойцу смешанных единоборств Залимхану Юсупову, он с ранениями попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам супруги пострадавшего, мужчины оскорбляли спортсмена, он ударил одного, а второй вытащил оружие и выпустил несколько пуль по Юсупову, они попали ему в живот, ногу и руку. Его госпитализировали.

Позже стрелявшие в спортсмена сдались полиции.

В 2022 году Юсупов уже становился жертвой нападения в Дагестане. Около десяти человек избили его из-за конфликта с бойцом ММА Хадисом Ибрагимовым на турнире Hardcore.

В феврале сообщалось, что Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца 29-летнего бойца ММА из Чечни Расула Очаева, устроившего перестрелку в центре столицы.