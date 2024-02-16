Устроившему перестрелку в центре Москвы мужчине избрали меру пресечения

Суд арестовал устроившего перестрелку в центре Москвы бойца ММА Очаева

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца 29-летнего бойца ММА из Чечни Расула Очаева, устроившего перестрелку в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ. Он пробудет под стражей до 14 апреля.

Начавшего перестрелку Очаева задержали в четверг, 15 февраля. Предварительно, он совершил выстрелы из травматического пистолета марки Grand Power модели E-12 F в сторону незнакомых мужчин. После случившегося ему самому потребовалась экстренная операция из-за застрявшей в бедре пули.

Конфликт на улице Плющиха произошел вечером 14 февраля после того, как автомобиль Lexus, в котором ехал спортсмен вместе с 38-летним водителем, агрессивно перестроился на Арбате и задел Mercedes. Во второй машине находилась дочь главы Федерации бокса Донецкой народной республики, по просьбе которой на место ДТП приехали вооруженные охранники отца.